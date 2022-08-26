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1 час назад

В России африканского боксера задержали за изнасилование

Елена Прошина

Камерунский боксёр Тайсон Дижон был задержан полицией во Всеволожском районе Ленинградской области. Против него возбудили уголовное дело по подозрению в изнасиловании. Об этом сообщает РИА «Новости».

В России африканского боксера задержали за изнасилование
Фото: соцсетисоцсети

Согласно данным следствия, подозреваемый распивал алкоголь в компании знакомой и в какой-то момент совершил в её отношении «насильственные действия сексуального характера». Пострадавшая смогла связаться со своей знакомой по телефону, последняя и обратилась в правоохранительные органы.

«Подозреваемый задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Подготовлено ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», – заявили в пресс-службе регионального главка СК России.

Сообщается, что у спортсмена есть вид на жительство в России, при этом официально он считается безработным. Если вина Тайсона Дижона будет доказана, ему грозит наказание до шести лет лишения свободы.

Ранее несовершеннолетняя школьница из Ставропольского края обвинила знакомых в групповом изнасиловании.

Происшествия,Следственный комитет,
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