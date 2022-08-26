Снаряды попали в радиоактивное хранилище при обстреле ВСУ Запорожской АЭС

Вооруженные силы Украины обстреляли Запорожскую атомную электростанцию, четыре снаряда попали в район хранилища радиоактивных изотопов. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе администрации Энергодара.

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По данным агентства, инфраструктура и ключевые узлы ЗАЭС никакого ущерба не получили. Кроме того радиационный фон станции остается в норме.

Ранее физик-ядерщик Андрей Ожаровский заявил, что снизить опасность обстрелов и обрывов линий электропередачи на ЗАЭС можно ее консервацией. При этом он отметил, что полностью риски это не устранит, но сделает последствия возможной аварии значительно меньше.