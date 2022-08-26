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35 минут назад

ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС

Елена Прошина

Вооруженные силы Украины обстреляли Запорожскую атомную электростанцию, четыре снаряда попали в район хранилища радиоактивных изотопов. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе администрации Энергодара.

Снаряды попали в радиоактивное хранилище при обстреле ВСУ Запорожской АЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, инфраструктура и ключевые узлы ЗАЭС никакого ущерба не получили. Кроме того радиационный фон станции остается в норме.

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Ранее физик-ядерщик Андрей Ожаровский заявил, что снизить опасность обстрелов и обрывов линий электропередачи на ЗАЭС можно ее консервацией. При этом он отметил, что полностью риски это не устранит, но сделает последствия возможной аварии значительно меньше.

Напомним, что с марта ЗАЭС находится под охраной российских военных и ВСУ продолжают регулярно обстреливать город и прилегающие к нему территории станции. В ближайшее время туда должна прибыть группа экспертов МАГАТЭ, которые оценят реальную обстановку на объекте.

Происшествия,В мире,МАГАТЭ,
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