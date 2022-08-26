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27 минут назад

Учитель воскресной школы в Подмосковье арестован за поджог и убийство священника

Деловая газета "Взгляд"

Суд арестовал педагога воскресной школы в Подмосковье, которого обвиняют в поджоге школьного кабинета и убийстве настоятеля храма, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Учитель воскресной школы арестован за поджог и убийство священника
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По ходатайству следователя следственного отдела по Домодедово судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу 22-летнему местному жителю. Ему предъявлено обвинение в убийстве настоятеля храма и уничтожения имущества путем поджога», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Следствие считает, что мужчина 24 августа совершил поджог в кабинете воскресной школы, расположенной на территории Церкви Николая Чудотворца в селе Домодедово. Настоятель увидел задымление и поднялся в кабинет вместе с обвиняемым и еще одним мужчиной, после чего пытались выйти из здания. В холле первого этажа обвиняемый ранил настоятеля, который позже скончался на месте.

Мужчина арестован по 23 октября 2022 года.

Происшествия,Следственный комитет,
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