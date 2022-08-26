Посетительница московского аквапарка обвинила мужчину в сексуальных домогательствах

По информации "Пятого канала", мужчина опроверг историю пострадавшей и рассказал свою версию событий. По его словам, он приехал в аквапарк с сыном и супругой. Находясь в бассейне, он случайно задел рукой другого человека, но не понял, к какой части тела прикоснулся. Мужчина утверждает, что вынырнув на поверхность, ему пришлось столкнуться с незнакомкой, которая начала обвинять его в непотребном поведении. Женщину такая история происходящего не устроила. Она написала жалобу на мужчину в полиции. В данный момент проводится проверка.