Замначальника ГАИ Бердянска скончался в результате взрыва

Взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, было закреплено на высоте более трех метров на дереве у забора оздоровительного центра «Криворожский горняк». За оградой находится спортивная площадка, где обычно находятся дети семей беженцев из Мариуполя. Однако в момент взрыва на площадке никого не было.