Замначальника ГАИ Бердянска скончался в результате взрыва

Заместитель начальника ГАИ Бердянска Александр Колесников скончался в больнице в результате полученных от взрыва ран, сообщила мэрия города в своем Telegram-канале.
Взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, было закреплено на высоте более трех метров на дереве у забора оздоровительного центра «Криворожский горняк». За оградой находится спортивная площадка, где обычно находятся дети семей беженцев из Мариуполя. Однако в момент взрыва на площадке никого не было.
«Основной версией следственных органов является теракт с целью покушения на жизни и запугивания мирных жителей Бердянска и беженцев из Мариуполя, поскольку преступники выбрали общественно опасный способ убийства, а погибший Александр Колесников оказался в этом месте случайно», — говорится в сообщении мэрии.