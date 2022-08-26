Видео пожара, охватившего пассажирский паром возле Филиппин, опубликовали очевидцы в социальных сетях.

По данным телеканала ABS-CBN, на судне находились примерно 70 человек - 40 пассажиров и 30 членов экипажа.

Как утверждается, возгорание началось, когда паром приближался к порту Батангас. После того, как начался пожар, люди начали прыгать воду.