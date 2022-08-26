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11 минут назад

Очевидцы публикуют кадры горящего у берегов Филиппин парома с 70 людьми на борту

ТК «Звезда»

Видео пожара, охватившего пассажирский паром возле Филиппин, опубликовали очевидцы в социальных сетях.

По данным телеканала ABS-CBN, на судне находились примерно 70 человек - 40 пассажиров и 30 членов экипажа.

Новые очаги пожаров в Рязанской области имеют признаки поджогов

Как утверждается, возгорание началось, когда паром приближался к порту Батангас. После того, как начался пожар, люди начали прыгать воду.

В настоящий момент идет спасательная операция, уже удалось вытащить из воды меньшей мере 39 человек, одному из них потребовалась госпитализация. На данный момент причина возникновения пожара неизвестна.

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