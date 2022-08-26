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53 минуты назад

Камерунского боксера задержали в Ленобласти

Елена Прошина

В городе Мурино Ленинградской области задержан камерунский боксер Тайсон Дижон. Об этом сообщают «Известия».

Камерунского боксера задержали в Ленобласти
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

30-летняя местная жительница обратилась в полицию с заявлением о попытке изнасилования. Женщина обвиняет Дижона. По ее словам, она познакомилась со спортсменом на улице, они обменялись телефонами и договорились о встрече. Во время свидания Дижон насильно затащил ее к себе в квартиру и надругался.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится проверка. В настоящее время боксер находится в изоляторе временного содержания. В субботу, 27 августа, в суде будет решаться вопрос о его аресте.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина напал на женщину в московском Битцевском парке и попытался изнасиловать. Пострадавшей удалось убежать. По словам женщины, мужчина был худощавого телосложения, примерно 30-ти лет. В настоящее время его разыскивают, возбуждено уголовное дело.

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