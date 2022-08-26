Камерунского боксера задержали в Ленобласти

В городе Мурино Ленинградской области задержан камерунский боксер Тайсон Дижон. Об этом сообщают «Известия».

30-летняя местная жительница обратилась в полицию с заявлением о попытке изнасилования. Женщина обвиняет Дижона. По ее словам, она познакомилась со спортсменом на улице, они обменялись телефонами и договорились о встрече. Во время свидания Дижон насильно затащил ее к себе в квартиру и надругался.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится проверка. В настоящее время боксер находится в изоляторе временного содержания. В субботу, 27 августа, в суде будет решаться вопрос о его аресте.