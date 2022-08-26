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16 минут назад

Товаровед склада Hermes в Москве заменяла сумки подделками

Елена Прошина

Товаровед московского склада Hermes в течение 8 лет подменивала оригинальные сумки Birkin и Kelly на подделки. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.

На складе Hermes в Москве 8 лет заменяли сумки подделками
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Бывший товаровед бренда Николина П. с 2014 по 2022 год подменивала сумки на поддельные. По словам одного из сотрудников магазина, женщина принимала поставки с оригиналами Birkin и Kelly. Затем некоторые сумки она меняла на подделки и отправляла в бутики. Оригиналы забирала, после чего продавала в интернете.

Сколько всего сумок подменила товаровед, пока неизвестно. Предположительно, ей удалось подменить 9 сумок стоимостью от 10 тыс. евро за каждую. В настоящее время в ситуации разбирается следствие.

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Ранее сообщалось, что москвичка лишилась более 1 млн рублей при покупке сумки люксового бренда. Женщина связалась с продавцом знаменитых марок в социальной сети, чтобы приобрести сумку Kelly. Однако после оплаты покупательница так и не получила товар.

Происшествия,Chanel,
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