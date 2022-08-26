На складе Hermes в Москве 8 лет заменяли сумки подделками

Товаровед московского склада Hermes в течение 8 лет подменивала оригинальные сумки Birkin и Kelly на подделки. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.

Бывший товаровед бренда Николина П. с 2014 по 2022 год подменивала сумки на поддельные. По словам одного из сотрудников магазина, женщина принимала поставки с оригиналами Birkin и Kelly. Затем некоторые сумки она меняла на подделки и отправляла в бутики. Оригиналы забирала, после чего продавала в интернете.

Сколько всего сумок подменила товаровед, пока неизвестно. Предположительно, ей удалось подменить 9 сумок стоимостью от 10 тыс. евро за каждую. В настоящее время в ситуации разбирается следствие.