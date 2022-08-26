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20 минут назад

Массовая драка со стрельбой произошла в Подмосковье

Елена Прошина

Неизвестные устроили массовую драку с перестрелкой в жилом комплексе «Новое Пушкино». Об этом сообщает телеканал «360».

Массовая драка со стрельбой произошла в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам очевидцев, в драке принимали участие несколько человек. В какой-то момент один из участников конфликта достал пистолет и несколько раз выстрелил. После этого прохожие стали кричать: «Вызывайте полицию». В результате участники конфликта сбежали места происшествия. На месте драки на тротуаре остались лужи крови.

На место прибыли полицейские. В настоящее время найти удалось только одного участника — он был в крови и ходил босиком.

Посетителя кафе застрелили в Москве

Ранее массовая драка со стрельбой произошла в Москве на 2-й Магистральной улице. В потасовке участвовало порядка 50 человек. На место происшествия прибыли правоохранители. Нарушители были доставлены в отдел полиции. По предварительным данным, пострадали семь человек.

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