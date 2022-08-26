Массовая драка со стрельбой произошла в Подмосковье

Неизвестные устроили массовую драку с перестрелкой в жилом комплексе «Новое Пушкино». Об этом сообщает телеканал «360».

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По словам очевидцев, в драке принимали участие несколько человек. В какой-то момент один из участников конфликта достал пистолет и несколько раз выстрелил. После этого прохожие стали кричать: «Вызывайте полицию». В результате участники конфликта сбежали места происшествия. На месте драки на тротуаре остались лужи крови.

На место прибыли полицейские. В настоящее время найти удалось только одного участника — он был в крови и ходил босиком.