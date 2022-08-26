Молодая мама с ребенком пропали по дороге домой в Петербурге

В Северной столице разыскивают женщину с четырехлетним ребенком, которые не дошли до дома в ночь с 24 на 25 августа. В последний раз их видели в 03:30 в магазине, пишут в соцсетях.

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«23-летняя Алина с 4-летней дочкой Василисой ушли от подруги в 03:00», – говорится в сообщении.

Известно, что в магазине неустановленный мужчина купил ребенку сок и мороженное. Мама находилась рядом. Девушка была одета в белую блузку и светлые шорты, на ребенке было короткое яркое платье, уточнили в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».