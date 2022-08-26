В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 59.77EUR 59.60
Войти в почту
19 минут назад

Молодая мама с ребенком пропали в три ночи по дороге домой в Петербурге

РИА "ФедералПресс"

В Северной столице разыскивают женщину с четырехлетним ребенком, которые не дошли до дома в ночь с 24 на 25 августа. В последний раз их видели в 03:30 в магазине, пишут в соцсетях.

Молодая мама с ребенком пропали по дороге домой в Петербурге
Фото: ТАССТАСС

«23-летняя Алина с 4-летней дочкой Василисой ушли от подруги в 03:00», – говорится в сообщении.

Известно, что в магазине неустановленный мужчина купил ребенку сок и мороженное. Мама находилась рядом. Девушка была одета в белую блузку и светлые шорты, на ребенке было короткое яркое платье, уточнили в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в Барнауле маленькие брат с сестрой ушли на прогулку и пропали.

Происшествия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители