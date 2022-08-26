Транссексуалы подрались у гей-клуба в Москве

Драка с участием транссексуалов произошла у входа в московский гей-клуб. Как сообщает Telegram-канал SHOT, конфликт случился под утро — все участники потасовки были пьяны.

На попавшем в сеть видео видно, что в драке приняли участие по меньшей мере пятеро человек, трое из которых были одеты в платья. Через некоторое время конфликтующих разняли очевидцы. Причина произошедшего пока неизвестна, о травмах не сообщается.

Напомним, что в ночь на 26 августа в кафе «Плов-центр» в подмосковном Зеленограде произошла драка с перестрелкой. В результате происшествия 33-летний мужчина погиб на месте, еще двое госпитализированы с ранениями.