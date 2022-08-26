Насильник напал на женщину в Битцевском парке

В Москве мужчина напал на женщину в Битцевском парке и попытался изнасиловать. Об этом сообщает Рен ТВ.

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Инцидент произошел в ночь на 23 августа. Неизвестный мужчина набросился на женщину в Битцевском парке Москвы, попытавшись ее изнасиловать. Пострадавшей удалось убежать.

По словам женщины, на нее напал мужчина худощавого телосложения, примерно 30 лет. Она уже написала заявление в правоохранительные органы. В настоящее время мужчину разыскивают, возбуждено уголовное дело.