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26 минут назад

Насильник напал на женщину в Битцевском парке

Елена Прошина

В Москве мужчина напал на женщину в Битцевском парке и попытался изнасиловать. Об этом сообщает Рен ТВ.

Насильник напал на женщину в Битцевском парке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел в ночь на 23 августа. Неизвестный мужчина набросился на женщину в Битцевском парке Москвы, попытавшись ее изнасиловать. Пострадавшей удалось убежать.

По словам женщины, на нее напал мужчина худощавого телосложения, примерно 30 лет. Она уже написала заявление в правоохранительные органы. В настоящее время мужчину разыскивают, возбуждено уголовное дело.

Ранее 23-летний Азамат Чеджемов был задержан за нападения на двух женщин. На допросе он раскаялся и сознался в содеянном. По его словам, он перебрал с алкоголем. На следующий день подозреваемый выпал из окна 6 этажа Следственного комитета. В результате падения мужчина разбился насмерть.

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