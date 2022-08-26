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42 минуты назад

Россиянка с ребенком выпрыгнули из окна, спасаясь от пожара

Никита Бородкин

В городе Холмск Сахалинской области женщина и ребенок выпрыгнули из окна четвертого этажа спасаясь от пожара. Как сообщает Sakh.online, возгорание произошло в общежитии на улице Советской, 136 б.

Россиянка с ребенком выпрыгнули из окна, спасаясь от пожара
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Чтобы выбраться из горящего дома, пятилетний ребенок сперва сбросил из окна одеяло, которое растянули прохожие. После этого мальчик спрыгнул из окна и его успешно поймали — он ударился головой о подоконник, однако серьезных травм не получил. Следом за ним выпрыгнула 61-летняя женщина, которая повредила ногу.

С места происшествия в больницу их забрали врачи скорой. Пострадавшим оказана вся необходимая медицинская помощь. Женщина осталась под наблюдением медиков, несовершеннолетнему госпитализация не потребовалась.

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