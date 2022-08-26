Россиянка с ребенком выпрыгнули из окна, спасаясь от пожара

В городе Холмск Сахалинской области женщина и ребенок выпрыгнули из окна четвертого этажа спасаясь от пожара. Как сообщает Sakh.online, возгорание произошло в общежитии на улице Советской, 136 б.

Чтобы выбраться из горящего дома, пятилетний ребенок сперва сбросил из окна одеяло, которое растянули прохожие. После этого мальчик спрыгнул из окна и его успешно поймали — он ударился головой о подоконник, однако серьезных травм не получил. Следом за ним выпрыгнула 61-летняя женщина, которая повредила ногу.