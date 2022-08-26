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36 минут назад

На машине россиянки в Норвегии нацарапали слово «убийцы»

Алиса Селезнёва

Россиянка Алена Славко, отправившаяся в путешествие по Норвегии, рассказала, что на капоте ее машины нацарапали слово «убийцы». Об этом сообщает «Лента.ру».

На машине россиянки в Норвегии нацарапали слово «убийцы»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Россиянка отправилась из Белоруссии в Латвию, а оттуда - в Швецию и Норвегию на своем авто. По словам Славко, надпись на ее машине появилась на одной из парковок на Лофотенских островах.

Она отметила, что на парковке были в основном автомобили с норвежскими и шведскими номерами.

«Мы видели всех, кто спускался и поднимался. Все были настроены доброжелательно. Но когда вернулись, увидели, что боковое зеркало было вывернуто, на двери небольшая вмятина, а на капоте - надпись», - заявила Славко.

Она подчеркнула, что с открытым враждебным отношением со стороны европейцев она не сталкивалась. По ее словам, в Стокгольме в одном из магазинов продавец рассказал, что у него много друзей из России и они - «классные ребята».

Ранее МИД России опубликовал доклад о нарушениях прав россиян за рубежом. В докладе, в частности, говорилось, что российские дипломаты в Италии регулярно получают от соотечественников жалобы на угрозы.

В МИД заявили о «масштабной кампании против российской культуры» в Италии, проблемах с итальянскими банками у граждан РФ и ограничении доступа к российским СМИ.

Происшествия,МИД России,
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