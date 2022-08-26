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25 минут назад

Приставы увели со свадьбы жениха, который не платил алименты ребенку

Газета.Ru

В Свердловской области судебные приставы забрали со свадьбы жениха, который оказался должником по алиментам. Об этом сообщает агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФССП.

Приставы забрали со свадьбы жениха, который не платил алименты ребенку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Там пояснили, что уважительных причин для неуплаты денег ребенку у него не было.

Приставы узнали о предстоящем заключении брака и прибыли на церемонию. В отношении должника составлен административный протокол. Он был рассмотрен судом, который признал мужчину виновным и назначил ему 10 суток административного ареста.

Ранее сообщалось, что адвокат Бессонова назвала условие, когда ребенку старше 18 лет положены алименты.

Происшествия,ФССП России,
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