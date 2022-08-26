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46 минут назад

Сотрудница ГИБДД избила «любовницу» мужа

В Уфе сотрудница ГИБДД вместе со своим сыном избила любовницу мужа. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Сотрудница ГИБДД вместе с сыном напала на любовницу мужа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В июле 41-летняя капитан полиции получила отпуск и решила отправиться с сыном отдыхать к родителям. 22 августа, по возвращению домой, женщина застала дома своего супруга вместе с незнакомкой.

После недолгих разговоров сотрудница ГИБДД набросилась на соперницу и начала ее бить. 19-летний сын решил не стоять в стороне и помочь матери — он распылил перцовый баллончик даме в лицо и запер ее в комнате.

Когда на место приехала полиция, пострадавшая объяснила, что пришла в квартиру чтобы поздравить своего друга с днем рождения — они вместе работают в ТЦ. Супруга же неверно поняла происходящее. Врачи диагностировали у нее химический ожог глаза.

Полиция начала проверку, капитану грозят сразу две статьи уголовного кодекса — о причинении легкого вреда здоровью и побоях. От службы ее пока отстранять не стали, однако вместе с сыном она решила уехать обратно к родителям.

Происшествия,ГИБДД,
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