Пенсионер убил 95-летнего ветерана из-за пяти тысяч рублей

По данным следствия, рано утром 25 августа в деревне Кадырово подозреваемый пришел к ветерану и попросил дать ему денег в долг. Как уточняет Telegram-канал SHOT, предполагаемый убийца, зная о том, что ветерану пришла пенсия, потребовал у него пять тысяч рублей. Получив отказ, россиянин сначала брызнул в лицо потерпевшему из перцового баллончика, а затем достал перочинный нож и нанес жертве несколько ударов по лицу и шее. Когда тот упал, нападавший ушел в коридор, достал из брюк жертвы восемь тысяч рублей и скрылся с места преступления.