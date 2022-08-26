В Армении задержаны четыре человека по делу о взрыве на рынке «Сурмалу»

Четыре человека задержаны в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту взрыва на рынке «Сурмалу» в Ереване, сообщила Генеральная прокуратура Армении.

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Четыре человека задержаны в рамках расследования уголовного дела по взрыву в торговом центре «Сурмалу», — говорится в сообщении.

В середине августа на рынке «Сурмалу» произошел взрыв, ставший причиной пожара. Предполагалось, что это мог быть теракт, однако премьер-министр Армении Никол Пашинян отверг эту версию.

В свою очередь Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело о «нарушении правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлёкшем по неосторожности смерть человека», и «нарушении правил пожарной безопасности, повлёкшем по неосторожности смерть человека». В ведомстве сообщили, что рассматривают несколько версий взрыва в «Сурмалу», и назначили различные экспертизы.