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4 минуты назад

В Армении задержаны четыре человека по делу о взрыве на рынке «Сурмалу»

News.ru

Четыре человека задержаны в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту взрыва на рынке «Сурмалу» в Ереване, сообщила Генеральная прокуратура Армении.

В Армении задержаны четыре человека по делу о взрыве на рынке «Сурмалу»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Четыре человека задержаны в рамках расследования уголовного дела по взрыву в торговом центре «Сурмалу», — говорится в сообщении.

В середине августа на рынке «Сурмалу» произошел взрыв, ставший причиной пожара. Предполагалось, что это мог быть теракт, однако премьер-министр Армении Никол Пашинян отверг эту версию.

В свою очередь Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело о «нарушении правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлёкшем по неосторожности смерть человека», и «нарушении правил пожарной безопасности, повлёкшем по неосторожности смерть человека». В ведомстве сообщили, что рассматривают несколько версий взрыва в «Сурмалу», и назначили различные экспертизы.

Отмечалось, что в здании находилось, по неподтвержденным данным, «около четырех тонн взрывчатых веществ». В результате инцидента погибли 16 человек, 63 получили ранения.

Происшествия,Никол Пашинян,
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