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30 минут назад

В Бресте пограничники нашли в авто россиянина похожий на бомбу предмет

Елена Прошина

Предмет, похожий на взрывное устройство, обнаружен в автомобиле россиянина на въезде в Белоруссию из Польши. Об этом пишет ТАСС.

В авто россиянина в Бресте нашли похожий на бомбу предмет
Фото: ТАССТАСС

Как сообщает Госпогранкомитет Белоруссии, в пункт пропуска Брест на въезд в Белоруссию прибыл автомобиль марки Киа с российскими регистрационными номерами. За рулем машины находился гражданин РФ.

«В ходе осмотра транспортного средства пограничный наряд обнаружил предмет с проводами размером 5х9 см, который был прикреплен на днище авто в районе переднего пассажирского сиденья», - говорится в сообщении.

Как уточняется, автомобиль был оцеплен, пропуск лиц и автомобилей приостановлены. На место прибыли сотрудники МЧС, а также саперная группа. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия.

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