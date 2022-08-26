В авто россиянина в Бресте нашли похожий на бомбу предмет

Предмет, похожий на взрывное устройство, обнаружен в автомобиле россиянина на въезде в Белоруссию из Польши. Об этом пишет ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

Как сообщает Госпогранкомитет Белоруссии, в пункт пропуска Брест на въезд в Белоруссию прибыл автомобиль марки Киа с российскими регистрационными номерами. За рулем машины находился гражданин РФ.

«В ходе осмотра транспортного средства пограничный наряд обнаружил предмет с проводами размером 5х9 см, который был прикреплен на днище авто в районе переднего пассажирского сиденья», - говорится в сообщении.