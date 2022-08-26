ФСБ сообщила о задержании в Курске украинского шпиона

В Курске сотрудники ФСБ задержали мужчину, который работал на украинскую разведку. Как сообщает РИА Новости, его подозревают в причастности к сбору и передаче данных об объектах Миноброны РФ.
Отмечается, что у гражданина Украины изъяли спецсредства, которые ему передали украинские силовики, а также литературу по снайперской подготовке и партизанской войне. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о шпионаже.
Напомним, что 19 августа в Краснодаре ФСБ задержала россиянина, который стал агентом Службы безопасности Украины (СБУ) и работал на Киев под позывным «Арчи». Мужчина якобы сам вышел на связь с украинскими спецслужбами и предложил им сотрудничество. За денежное вознаграждение он собирал важную для безопасности России информацию и передавал ее киевскому режиму.