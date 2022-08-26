Драка со стрельбой произошла в московском кафе

Человек погиб после перестрелки в кафе «Плов-центр» в подмосковном Зеленограде. Как сообщает Telegram-канал Mash, инцидент произошел минувшей ночью.

Фото: ТАСС ТАСС

Конфликт завязался между посетителями заведения. Словесная перепалка переросла в потасовку, в ходе которой один из участников достал пистолет и начал стрелять.

В результате 33-летний мужчина погиб на месте, еще двое госпитализированы с ранениями. 38-летнего стрелка задержали, сейчас полиция проводит у него дома обыски.

Напомним, что 25 августа в Лермонтове Ставропольского края произошла массовая драка со стрельбой. Конфликт между двумя отдыхающими и их товарищами случился в отеле «Экватор» — после словесной перепалки началась потасовка, которая переросла в перестрелку.