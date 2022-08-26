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13 минут назад

Драка со стрельбой произошла в кафе Зеленограда

Никита Бородкин

Человек погиб после перестрелки в кафе «Плов-центр» в подмосковном Зеленограде. Как сообщает Telegram-канал Mash, инцидент произошел минувшей ночью.

Драка со стрельбой произошла в московском кафе
Фото: ТАССТАСС

Конфликт завязался между посетителями заведения. Словесная перепалка переросла в потасовку, в ходе которой один из участников достал пистолет и начал стрелять.

В результате 33-летний мужчина погиб на месте, еще двое госпитализированы с ранениями. 38-летнего стрелка задержали, сейчас полиция проводит у него дома обыски.

Напомним, что 25 августа в Лермонтове Ставропольского края произошла массовая драка со стрельбой. Конфликт между двумя отдыхающими и их товарищами случился в отеле «Экватор» — после словесной перепалки началась потасовка, которая переросла в перестрелку.

В результате у мужчин изъяли три травматических пистолета, охолощенный автомат Калашникова и нож. Трое человек получили травмы разной степени тяжести, еще шестерых доставили в полицию для разбирательств.

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