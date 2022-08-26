В районе Запорожской АЭС начался пожар

Лесной пожар начался в районе Запорожской АЭС. Об этом сообщил в пятницу в своем Telegram-канале член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) области Владимир Рогов.
"В районе Запорожской АЭС горят леса. Сегодня на несколько часов без электроснабжения остались Энергодар, Мелитополь и Херсон. Это было вызвано нарушением подачи электроэнергии с Запорожской АЭС в результате провокаций со стороны боевиков [президента Украины Владимира] Зеленского. Нарушение, в свою очередь, было спровоцировано пожаром и коротким замыканием на линиях электропередач", - говорится в публикации.
К посту прикреплены спутниковые снимки, на которых видно задымление местности недалеко от станции.
Энергодар, в котором находится крупнейшая в Европе Запорожская АЭС, в последнее время стал целью обстрелов со стороны ВС Украины. Для ударов по территории АЭС были использованы в том числе беспилотники, тяжелая артиллерия и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район хранилища ядерных отходов.