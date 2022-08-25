В Петербурге завели дело после обнаружения тела звезды "Дома-2"

Пресс-служба регионального главка СК РФ сообщает, что в Санкт-Петербурге завели уголовное дело после обнаружения в Финском заливе тела полуобнаженной женщины. По предварительной версии следствия, погибшая может быть Анастасией Кочервей – недавно исчезнувшей экс-участницей «Дома-2». Об этом сообщает РИА «Новости».

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На данный момент по факту обнаружения тела было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Личность погибшей доподлинно не установлена, но следователи считают, что ей может оказаться недавно пропавшая Анастасия Кочервей. В сентябре в Санкт-Петербург прибудут родственники Анастасии, чтобы провести окончательное опознание.

Впрочем, отец исчезнувшей девушки сомневается в смерти дочери.