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1 час назад

Трое мужчин напали на полицейских во время пожара в Мытищах

Вечерняя Москва

Троим мужчинам предъявлены обвинения за нападение на сотрудников МВД во время пожара в Мытищах. Об этом «Вечерней Москве» сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная в четверг, 25 августа.

Трое мужчин напали на полицейских во время пожара в Мытищах
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя МоскваИгорь Генералов / Вечерняя Москва

Вечером 22 августа произошло возгорание на крыше кафе в Мытищинском городском округе. На место происшествия прибыли полицейские и обратились к стоящим неподалеку гражданам, попросив их отойти на безопасное расстояние.

Те отреагировали агрессивно и нанесли правоохранителям несколько ударов. В результате троих мужчин 1994, 1997 и 2000 годов рождения обвинили в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. Тертичная отметила, что в настоящее время проводится комплекс необходимых действий для закрепления доказательственной базы.

18 августа суд снял обвинения с американца, напавшего с кирпичом на полицейского в Москве.

Происшествия,Следственный комитет,
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