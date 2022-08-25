Танкер из России столкнулся с катером в проливе Дарданеллы

Следующий из России в Грецию танкер KARAKUZ столкнулся с катером в проливе Дарданеллы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на службу береговой охраны Турции.

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«Наш буксир TÜRKELİ и катер KEGM-9 были оперативно направлены на место происшествия после столкновения 140-метрового танкера KARAKUZ, следовавшего из России в Грецию, и катера с двумя людьми внутри», – сообщила служба береговой охраны.

Информации о возможных повреждениях судна и пострадавших на данный момент не поступало.