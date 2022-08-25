Отец звезды "Дома-2" усомнился в смерти дочери

«Когда первоначально пробили местонахождение телефона, оказалось, что он в районе Одинцово, в Москве. Она где-то в том районе и находится, по моим сведениям. Как-то все запутано, сначала телефон был в Одинцово, потом он оказался в ее квартире», – поделился отец Анастасии.