Отец звезды "Дома-2" усомнился в смерти дочери

Отец без вести пропавшей участницы телепроекта «Дом-2» Анастасии Кочервей рассказал, что сомневается в смерти дочери из-за продолжающихся перемещений её телефона. Об этом сообщает «Пятый канал».
По его словам, хотя тело девушки обнаружили в Санкт-Петербурге, её мобильный телефон нашёлся в Москве.
«Когда первоначально пробили местонахождение телефона, оказалось, что он в районе Одинцово, в Москве. Она где-то в том районе и находится, по моим сведениям. Как-то все запутано, сначала телефон был в Одинцово, потом он оказался в ее квартире», – поделился отец Анастасии.
Несколько дней назад стало известно, что Анастасия Кочервей пропала без вести. 24 августа в Петербурге обнаружили тело, которое может принадлежать пропавшей.
Полиция не смогла установить личность погибшей, но в начале сентября на опознание прибудут родители девушки.