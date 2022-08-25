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37 минут назад

Отец звезды "Дома-2" усомнился в смерти дочери

Елена Прошина

Отец без вести пропавшей участницы телепроекта «Дом-2» Анастасии Кочервей рассказал, что сомневается в смерти дочери из-за продолжающихся перемещений её телефона. Об этом сообщает «Пятый канал».

Отец звезды "Дома-2" усомнился в смерти дочери
Фото: соцсетисоцсети

По его словам, хотя тело девушки обнаружили в Санкт-Петербурге, её мобильный телефон нашёлся в Москве.

«Когда первоначально пробили местонахождение телефона, оказалось, что он в районе Одинцово, в Москве. Она где-то в том районе и находится, по моим сведениям. Как-то все запутано, сначала телефон был в Одинцово, потом он оказался в ее квартире», – поделился отец Анастасии.

Несколько дней назад стало известно, что Анастасия Кочервей пропала без вести. 24 августа в Петербурге обнаружили тело, которое может принадлежать пропавшей.

В гибели участницы «Дома-2» заподозрили «богатого папика»

Полиция не смогла установить личность погибшей, но в начале сентября на опознание прибудут родители девушки.

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