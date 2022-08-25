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41 минуту назад

Мужчина лишился в обменнике 33 миллиона рублей

Елена Прошина

Безработный 44-летний житель Курской области лишился 33 миллионов рублей в обменном пункте во 2-м Сетуньском проезде в Москве. С его деньгами скрылись кассир и его подельник. Об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.

Мужчина лишился в обменнике 33 миллионов рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным телеканала, мужчина решил обменять 33 миллиона рублей на доллары, однако выбрал он для этого не самый надежный обменный пункт. Приехав в офис, он передал кассиру внушительную пачку наличных. Тот принял деньги и ушел их считать. Однако мужчина так и не дождался его возвращения, увидев лишь как кассир вместе со своим подельником и его миллионами скрываются в неизвестном направлении.

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Местный охранник вызвал полицейских, которые изучили видеозаписи и осмотрели помещение обменника. Оперативники обнаружили внутри офиса травматический пистолет, нож, рацию и другие вещдоки.

По данным Telegram-канала SHOT, затем полицейские объявили машину злоумышленников в розыск, которую оперативно в часе езды от места преступления обнаружили сотрудники ГИБДД. В автомобиле находились жители Карачаево-Черкессии — 34-летний Абрек Акбаев и Шамиль Эбзеев. На данный момент их опрашивают следователи.

Происшествия,ГИБДД,
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