Мужчина лишился в обменнике 33 миллионов рублей

Безработный 44-летний житель Курской области лишился 33 миллионов рублей в обменном пункте во 2-м Сетуньском проезде в Москве. С его деньгами скрылись кассир и его подельник. Об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.
По данным телеканала, мужчина решил обменять 33 миллиона рублей на доллары, однако выбрал он для этого не самый надежный обменный пункт. Приехав в офис, он передал кассиру внушительную пачку наличных. Тот принял деньги и ушел их считать. Однако мужчина так и не дождался его возвращения, увидев лишь как кассир вместе со своим подельником и его миллионами скрываются в неизвестном направлении.
Местный охранник вызвал полицейских, которые изучили видеозаписи и осмотрели помещение обменника. Оперативники обнаружили внутри офиса травматический пистолет, нож, рацию и другие вещдоки.
По данным Telegram-канала SHOT, затем полицейские объявили машину злоумышленников в розыск, которую оперативно в часе езды от места преступления обнаружили сотрудники ГИБДД. В автомобиле находились жители Карачаево-Черкессии — 34-летний Абрек Акбаев и Шамиль Эбзеев. На данный момент их опрашивают следователи.