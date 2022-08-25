Голая россиянка пробежала по трассе с иконой в руках и попала на видео

В Казани голая женщина пробежала около шести километров по проезжей части с иконой в руках. Видео очевидцев с места публикует Telegram-канал «Подъем».

Инцидент произошел на проспекте Победы. На кадрах видно, что россиянка бежит прямо по трассе, навстречу движущимся автомобилям и общественному транспорту.

Местные СМИ писали, что ее в итоге сбила машина, но эту информацию полицейские опровергли.

«Ее не сбивали, ДТП не было... Видимо, она устала и решила полежать. Ее просто накрыли, чтобы она не обгорела на солнце», — рассказали «Подъему» в правоохранительных органах.

В комментариях под видео некоторые пользователи предположили, что женщина проиграла спор, другие — что у нее «осеннее обострение». Звучали также гипотезы о том, что виной всему — жаркая погода.