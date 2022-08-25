Фото из квартиры подозреваемой в убийстве Дугиной попали в Сеть

Наталья Вовк, разыскиваемая за убийство журналистки Дарьи Дугиной, снимала квартиру в Москве по соседству со своей жертвой. Фотографии этого жилья опубликовано Telegram-каналом «112». Отмечается, что это была двухкомнатная квартира на проспекте Вернадского площадью 81 квадратный метр на 13 этаже, стоимостью 100 тысяч рублей в месяц.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Женщина обратилась в риелторскую компанию в начале августа. После предложенных риелтором вариантов, она поехала смотреть квартиру на проспекте Вернадского, и в этот же вечер подписала договор аренды на 11 месяцев, предоставив казахстанский паспорт на имя Юлии Зайко. С женщиной была дочка и кошка, — говорится в сообщении канала.

ТК 112

Убийство Дугиной произошло 20 августа, когда она на своем автомобиле возвращалась с фестиваля «Традиция» в Подмосковье домой. Взрывное устройство было подложено под днище джипа со стороны водителя. Он было взорвано дистанционным способом, когда машина проехала два с небольшим километра.