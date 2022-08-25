Спасенная из пруда в Москве девочка скончалась

«Сегодня в Мещерском пруду при купании 15-летняя девочка не смогла самостоятельно выбраться из воды. Прибывшая на место бригада скорой медицинской помощи госпитализировала ребенка в одну из столичных больниц. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, девочка скончалась. Установление всех причин и обстоятельств, а также проверка исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних поручено Солнцевской межрайонной прокуратуре», - говорится в сообщении.