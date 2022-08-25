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21 минуту назад

Спасенная из Мещерского пруда 15-летняя девочка скончалась

Агентство «Москва»иещё 1

Госпитализированная после купания в Мещерском пруду 15-летняя девочка скончалась, несмотря на оказанную медицинскую помощь. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Спасенная из пруда в Москве девочка скончалась
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня в Мещерском пруду при купании 15-летняя девочка не смогла самостоятельно выбраться из воды. Прибывшая на место бригада скорой медицинской помощи госпитализировала ребенка в одну из столичных больниц. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, девочка скончалась. Установление всех причин и обстоятельств, а также проверка исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних поручено Солнцевской межрайонной прокуратуре», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что спасатели своевременно вытащили ребенка из воды и оказали ему первую помощь. Прибывшая на место бригада скорой медицинской помощи госпитализировала ребенка в одну из столичных больниц. На место происшествия выезжал и.о. первого заместителя Солнцевского межрайонного прокурора Александр Харчин.

Происшествия,Генпрокуратура РФ,
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