Спасенная из пруда в Москве девочка скончалась

Госпитализированная после купания в Мещерском пруду 15-летняя девочка скончалась, несмотря на оказанную медицинскую помощь. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
«Сегодня в Мещерском пруду при купании 15-летняя девочка не смогла самостоятельно выбраться из воды. Прибывшая на место бригада скорой медицинской помощи госпитализировала ребенка в одну из столичных больниц. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, девочка скончалась. Установление всех причин и обстоятельств, а также проверка исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних поручено Солнцевской межрайонной прокуратуре», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что спасатели своевременно вытащили ребенка из воды и оказали ему первую помощь. Прибывшая на место бригада скорой медицинской помощи госпитализировала ребенка в одну из столичных больниц. На место происшествия выезжал и.о. первого заместителя Солнцевского межрайонного прокурора Александр Харчин.