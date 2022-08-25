Ройзману могут запретить покидать квартиру

Следствие потребовало от суда избрать в качестве наказания бывшему главе Екатеринбурга Евгению Ройзману запретить ему покидать квартиру и пользоваться интернетом, сообщает портал E1.ru из здания Верх-Исетского суда. Его адвокат Владислав Идамжапов утверждает, что все предложенные меры подпадают под определение домашнего ареста, однако следователи решили назвать его запретом определенных действий.

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Ходатайство следствия явно необоснованное и явно незаконное. Оно фактически подменяет под собой более строгую меру пресечения. В законе это называется злоупотребление правом. Следователи фактически предложили отправить Ройзмана под домашний арест, назвав это запретом определенных действий, — заявил юрист.

Помимо того, что Ройзману хотят запретить покидать квартиру с 00:00 до 23:59 и пользоваться интернетом и другими видами связи, политик может быть ограничен в общении со всеми людьми, кроме адвокатов и близких родственников, и в получении и отправлении почты. Также предлагается запретить Ройзману посещение публичных мероприятий и акций.

Конечное решение по делу Ройзмана Верх-Исетский районный суд в Петербурге огласит 25 августа в 19:00 (17:00 по мск).

Уголовное дело в отношении Ройзмана возбуждено по статье о дискредитации Вооруженных сил России (по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ). Основанием послужило опубликованное бывшим мэром видео на его YouTube-канале.

Утром 24 августа Ройзмана задержали в его квартире. Силовики провели в ней обыск и нашли визитные карточки иностранных дипломатов, а также бывшего главы СБУ. Обыски проводились также в офисах частного музея Невьянской иконы и фонда Ройзмана.