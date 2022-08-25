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1 час назад

Россиянин выстрелил в незнакомую девочку из пневматического пистолета

Lenta.ruиещё 1

В городе Кулебаки задержали 46-летнего россиянина, ранившего 13-летнюю девочку из пневматического пистолета. Об этом в четверг, 25 августа, «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Нижегородской области.

Россиянин расстрелял девочку из пневматики
Фото: Rock Staar / UnsplashRock Staar / Unsplash

По данным следствия, вечером 18 августа мужчина несколько раз выстрелил в незнакомую девочку, которая гуляла с подругой по Октябрьской улице. Ребенка госпитализировали с ранением грудной клетки.

В отношении мужчины возбудили дело по статье 213 («Хулиганство с применением оружия») УК РФ. Оружие изъяли. Суд по ходатайству следователя поместил фигуранта в СИЗО.

Происшествия,Следственный комитет,
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