Россиянин расстрелял девочку из пневматики

В городе Кулебаки задержали 46-летнего россиянина, ранившего 13-летнюю девочку из пневматического пистолета. Об этом в четверг, 25 августа, «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Нижегородской области.

Фото: Rock Staar / Unsplash Rock Staar / Unsplash

По данным следствия, вечером 18 августа мужчина несколько раз выстрелил в незнакомую девочку, которая гуляла с подругой по Октябрьской улице. Ребенка госпитализировали с ранением грудной клетки.