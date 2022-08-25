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25 минут назад

Появились подробности похищения ребенка мигранткой в Москве

Елена Прошина

Стали известны подробности громкого инцидента на детской площадке в московском районе Гольяново. Гражданка Киргизии пыталась увести 4-летнюю девочку. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Появились подробности похищения ребенка мигранткой в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

37-летняя москвичка вышла на прогулку со своими четырьмя детьми. В какой-то момент мать отвлеклась на 11-месячную дочь, в это время старший сын увидел, как незнакомая женщина разговаривает в его 4-летней сестрой. После этого женщина увела девочку в площадки.

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Мальчик сказал об этом матери, вместе они пошли за незнакомкой. Женщина заявила догнавшим ее маме и брату девочки, что пошла в магазин, чтобы купить сухариков, которые ребенок у нее попросила. Мать не поверила. По ее словам, дочь с особенностями речи и не могла сказать такую сложную фразу. Вскоре появились другие мигранты, заявив, что «похитительница» их дочь, к тому же несовершеннолетняя.

После инцидента мать обратилась в поликлинику с просьбой выписать для детей успокоительное. Однако медики посчитали это лишним, из-за чего у матери произошел конфликт с врачами. Кроме того, медперсонал посчитал, что женщина находится под воздействием препаратов.

Позднее к женщине пришли сотрудники опеки, чтобы проверить условия проживания детей. В свою очередь, она написала заявление в полицию, а также жалобу в прокуратуру на бездействие полицейских. Следователи назначили проверку по факту попытки похищения человека.

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