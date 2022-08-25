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34 минуты назад

Две гражданки Вьетнама устроили драку в центре Москвы

Газета.Ru

В Москве поругались две гражданки Вьетнама, после чего их конфликт перерос в потасовку. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. Инцидент произошел 24 августа на улице Большая Переяславская.

Две гражданки Вьетнама устроили драку в центре Москвы
Фото: UsplashUsplash

После драки обеим иностранкам понадобилась медицинская помощь.

У 38-летней женщины врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы и ссадины на лице и голове.

Участники массовой драки ногами разбили голову подростку под Краснодаром

Ее 47-летняя соперница помимо сотрясения получила тупую травму живота и ушиб груди.

По факту случившегося проводится доследственная проверка — решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что зебра-аниматор подралась с мужчиной в центре Нижнего Новгорода.

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