Две гражданки Вьетнама устроили драку в центре Москвы

В Москве поругались две гражданки Вьетнама, после чего их конфликт перерос в потасовку. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. Инцидент произошел 24 августа на улице Большая Переяславская.
После драки обеим иностранкам понадобилась медицинская помощь.
У 38-летней женщины врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы и ссадины на лице и голове.
Ее 47-летняя соперница помимо сотрясения получила тупую травму живота и ушиб груди.
По факту случившегося проводится доследственная проверка — решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что зебра-аниматор подралась с мужчиной в центре Нижнего Новгорода.