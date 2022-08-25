Названа причина обесточивания Херсона и Запорожья

Причиной отключения света в Запорожской области стало короткое замыкание в сети, вызванное пожарами после обстрела Энергодара украинскими войсками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу администрации Энергодара Александра Волгу.

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Отмечается, что на Запорожской АЭС сработала система безопасности. На данный момент сотрудники атомной электростанции произвели переподключение к сети.

Напомним, что 25 августа Мелитополь, Энергодар и другие города Запорожской области оказались обесточены. Кроме того, электричество пропало и в Херсоне — из-за отключения там также прекратилось водоснабжение.