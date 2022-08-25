Названа причина обесточивания Херсона и Запорожья

Причиной отключения света в Запорожской области стало короткое замыкание в сети, вызванное пожарами после обстрела Энергодара украинскими войсками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу администрации Энергодара Александра Волгу.
Отмечается, что на Запорожской АЭС сработала система безопасности. На данный момент сотрудники атомной электростанции произвели переподключение к сети.
Напомним, что 25 августа Мелитополь, Энергодар и другие города Запорожской области оказались обесточены. Кроме того, электричество пропало и в Херсоне — из-за отключения там также прекратилось водоснабжение.
Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины снова предприняли попытку обстрела Антоновского моста возле Херсона, однако атаку удалось отразить благодаря системе противовоздушной обороны.