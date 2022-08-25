В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 60.00EUR 59.51
Войти в почту
16 минут назад

Названа причина обесточивания Херсона и Запорожья

Причиной отключения света в Запорожской области стало короткое замыкание в сети, вызванное пожарами после обстрела Энергодара украинскими войсками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу администрации Энергодара Александра Волгу.

Названа причина обесточивания Херсона и Запорожья
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что на Запорожской АЭС сработала система безопасности. На данный момент сотрудники атомной электростанции произвели переподключение к сети.

Напомним, что 25 августа Мелитополь, Энергодар и другие города Запорожской области оказались обесточены. Кроме того, электричество пропало и в Херсоне — из-за отключения там также прекратилось водоснабжение.

Херсон, Энергодар и Мелитополь обесточило

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины снова предприняли попытку обстрела Антоновского моста возле Херсона, однако атаку удалось отразить благодаря системе противовоздушной обороны.

Происшествия,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители