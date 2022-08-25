Участники массовой драки ногами разбили голову подростку под Краснодаром

«Свидетелей потасовки немало, пострадавших также. 16-летний сын моей знакомой в реанимации с черепно-мозговой травмой. Он был на дне рождения в кафе, рядом с этой гостиницей. Вышел посмотреть, так как там уже началась бешеная заваруха. Видимо, слишком близко подошел. Там они уже не разбирали, кого бить», – сказала собеседница «Газеты.Ru».