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20 минут назад

ФСБ задержала выдававших себя за высокопоставленных чиновников мошенников

Lenta.ruиещё 3

В Москве сотрудники ФСБ России совместно с полицейскими задержали пятерых граждан, которые представлялись чиновниками и продавали назначения на госдолжности. Об этом в четверг, 25 августа, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ФСБ задержала выдававших себя за чиновников мошенников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, соучастники называли чужие имена и рассказывали о том, что они занимают высокопоставленные должности. Затем лжечиновники за вознаграждения обещали потерпевшему помочь с устройством на госслужбу, хотя таких полномочий у них не было. Также они предлагали содействие в получении государственного земельного участка под строительство. Суммарно они получили от обманутого около 180 миллионов рублей.

По факту произошедшего следователи возбудили дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. Некоторые из фигурантов признали вину.

Происшествия,Ирина Волк,МВД России,ФСБ,
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