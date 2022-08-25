ФСБ задержала выдававших себя за чиновников мошенников

В Москве сотрудники ФСБ России совместно с полицейскими задержа ли пятерых граждан, которые представлялись чиновниками и продавали назначения на госдолжности. Об этом в четверг, 25 августа, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк .

По данным ведомства, соучастники называли чужие имена и рассказывали о том, что они занимают высокопоставленные должности. Затем лжечиновники за вознаграждения обещали потерпевшему помочь с устройством на госслужбу, хотя таких полномочий у них не было. Также они предлагали содействие в получении государственного земельного участка под строительство. Суммарно они получили от обманутого около 180 миллионов рублей.