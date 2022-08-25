Конноспортивный комплекс загорелся в Подмосковье

Пожар произошел в конноспортивном комплексе «Левадия» в подмосковной деревне Орлово. Как сообщает Telegram-канал «112», по предварительным подсчетам, площадь возгорания составляет примерно 900 квадратных метров.

На месте работают сотрудники МЧС, информации о пострадавших в результате инцидента пока нет.

Напомним, что 24 августа один человек погиб и еще двое пострадали при пожаре на складе на севере Москвы. На ликвидацию возгорания площадью в 1,5 тыс. квадратных метров у пожарных ушло около двух часов.