Херсон, Энергодар и Мелитополь обесточило

Мелитополь оказался полностью обесточен. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил представитель администрации области Владимир Рогов.

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Рогов не уточнил причины отключения электричества, подробности произошедшего пока неизвестны.

Как сообщает газета «Известия», света также нет в Херсоне и Энергодаре, связь работает с перебоями.

Напомним, что в ходе спецоперации на Украине российские войска освободили Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв крупные города вроде Херсона, Мелитополя и Бердянска.