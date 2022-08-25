Херсон, Энергодар и Мелитополь обесточило

Мелитополь оказался полностью обесточен. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил представитель администрации области Владимир Рогов.
Рогов не уточнил причины отключения электричества, подробности произошедшего пока неизвестны.
Как сообщает газета «Известия», света также нет в Херсоне и Энергодаре, связь работает с перебоями.
Напомним, что в ходе спецоперации на Украине российские войска освободили Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв крупные города вроде Херсона, Мелитополя и Бердянска.
В обоих региона сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, а также восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. В ближайшее время регионы собираются провести референдумы по вхождению в состав Российской Федерации.