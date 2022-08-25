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47 минут назад

Херсон, Энергодар, Мелитополь оказались обесточены

Никита Бородкин

Мелитополь оказался полностью обесточен. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил представитель администрации области Владимир Рогов.

Херсон, Энергодар и Мелитополь обесточило
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рогов не уточнил причины отключения электричества, подробности произошедшего пока неизвестны.

Как сообщает газета «Известия», света также нет в Херсоне и Энергодаре, связь работает с перебоями.

Стало известно об участии замглавы МВД Украины в подготовке теракта в Калининграде

Напомним, что в ходе спецоперации на Украине российские войска освободили Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв крупные города вроде Херсона, Мелитополя и Бердянска.

В обоих региона сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, а также восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. В ближайшее время регионы собираются провести референдумы по вхождению в состав Российской Федерации.

Происшествия,Владимир Рогов,
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