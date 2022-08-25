Появилось видео похищения ребенка мигранткой в Москве

«Комсомольская правда» опубликовала видео, на котором запечатлена попытка похищения ребенка с детской площадки в Москве. Газета назвала предполагаемую похитительницу гражданкой Узбекистана.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На записи видно, как женщина за руку уводит девочку с площадки. За ней бросается мать ребенка, забирает дочь и заставляет женщину вернуться на площадку.

Мать девочки Инна Багренина рассказала «КП», что это произошло на детской площадке на Чусовской улице в Гольяново.

Багренина пришла туда со своими четырьмя детьми и остановилась у входа, чтобы поздороваться с другими мамами.

«Вдруг слышу, Саша кричит: "Мама, какая-то тетя Алису увела!". Я ему кричу: "Догоняй!" и бегу следом. Саша с друзьями эту женщину окружил, я вырвала у нее дочь, кричу: "Что происходит?"» - рассказала Багренина.

Она привела женщину на площадку и вызвала полицию. Сейчас полицейские проводят проверку. Гражданка Узбекистана пока не задержана.

«В отделе полиции меня начали убеждать, что я эту женщину должна пожалеть: мол, у нее горе какое-то произошло большое: то ли она не может иметь детей, то ли потеряла ребенка, то ли все сразу. Но моя-то дочь тут при чем?» - сказала Багренина.

Она отметила, что ее дети до сих пор плачут и боятся гулять.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 45-летнего местного жителя, подозреваемого в похищении семилетнего ребенка.

6 августа в полицию обратился мужчина, рассказавший, что в квартиру к его одинокому соседу зашел маленький мальчик. Полицейские попали в квартиру с помощью сотрудников МЧС и нашли ребенка под диваном.