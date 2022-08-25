Глава МЧС назвал причину пожаров в лесах Рязанской области

МЧС России располагает информацией о поджогах в лесах Рязанской области. Об этом ТАСС заявил глава ведомства Александр Куренков.

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31 июля в Рязанской области начался лесной пожар. На следующий день запах гари и дыма добрался до Рязани. Лесные пожары также бушуют во Владимирской области. 17 августа смог дошел и до Москвы, а 22 августа в связи с изменившимся направлением ветра запах гари и дымка в столицы усилились.

По словам главы МЧС, обстановка с пожарами в Рязанской области «тяжелая, но полностью контролируется», в регионе действуют семь очагов огня, два из них локализованы.

При этом в ведомстве располагают информацией о поджогах в лесах, информация сейчас проверяется, заметил Александр Куренков.

«Мы видим определенные диверсионные моменты. В голове пожара есть элементы поджогов», - пояснил он, подчеркнув, что с этими фактами будут разбираться следственные органы.

В МЧС также надеются, что население поделится информацией, кто мог заниматься поджогами леса.