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41 минуту назад

95-летнего ветерана Великой Отечественной войны убили в своем доме

Lenta.ruиещё 5

В Илишевском районе Республики Башкортостан обнаружено тело 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны с признаками насильственной смерти. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском управлении Следственного комитета России (СКР).

Ветерана Великой Отечественной войны убили в своем доме
Фото: СК РБСК РБ

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

По предварительным данным, утром 25 августа пожилого мужчину нашла соцработник, которая за ним ухаживает. Погибший лежал во дворе своего частного дома в деревне Кадырово.

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На место происшествия прибыли следователи и криминалисты вместе с сотрудниками полиции. Они проводят комплекс следственно-оперативных мероприятий для установления обстоятельств убийства, а также выяснения личности преступников.

Расследование находится на особом контроле СКР.

Происшествия,Следственный комитет,
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