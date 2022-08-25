Ветерана Великой Отечественной войны убили в своем доме

В Илишевском районе Республики Башкортостан обнаружено тело 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны с признаками насильственной смерти. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском управлении Следственного комитета России (СКР).

Фото: СК РБ СК РБ

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

По предварительным данным, утром 25 августа пожилого мужчину нашла соцработник, которая за ним ухаживает. Погибший лежал во дворе своего частного дома в деревне Кадырово.

На место происшествия прибыли следователи и криминалисты вместе с сотрудниками полиции. Они проводят комплекс следственно-оперативных мероприятий для установления обстоятельств убийства, а также выяснения личности преступников.