В марте 2022 года написал на бот Геращенко, который ведет Telegram-канал «Правда Геращенко», это замминистра внутренних дел Украины. 26 июля на меня вышли представители полка «Азов», и сказали, что нужно купить компоненты, я их купил, для изготовления самодельного взрывного устройства. Для того чтобы вывести из строя, взорвать объект, находящийся в поселке Переславское Калининградского района, — заявил задержанный.