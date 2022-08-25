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31 минуту назад

Стало известно об участии Геращенко в подготовке теракта в Калининграде

News.ru

Задержанный за подготовку теракта в Калининграде сторонник «Азова» (террористическая организация, деятельность в России запрещена) рассказал об участии замминистра внутренних дел Украины Антона Геращенко к планированию террористического акта. По его словам, именно тот и свел его с участниками национального полка Украины.

В марте 2022 года написал на бот Геращенко, который ведет Telegram-канал «Правда Геращенко», это замминистра внутренних дел Украины. 26 июля на меня вышли представители полка «Азов», и сказали, что нужно купить компоненты, я их купил, для изготовления самодельного взрывного устройства. Для того чтобы вывести из строя, взорвать объект, находящийся в поселке Переславское Калининградского района, — заявил задержанный.

Утром 25 августа сотрудники ФСБ задержали в Калининграде сторонника «Азова». По сообщениям ведомства, он планировал теракты на объектах Балтийского флота и в аэропорту Храброво. При задержании в квартире у калининградца обнаружили агитационную литературу, символику нацполка и взрывное устройство.

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В тайнике у задержанного силовики обнаружили самодельное взрывное устройство мощностью около пяти килограммов в тротиловом эквиваленте, кроме того найдены его переписка с участниками «Азова», агитационная литература и символика запрещенной организации. Задержанный дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

Происшествия,Видео,Антон Геращенко,ФСБ,
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