Пилот упавшего в Ставрополье вертолета найден живым

Пилот упавшего в Ставрополье вертолета Ми-2 найден живым. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Предгорного муниципального округа Ставропольского края.

Он также добавил, что госпитализация пилоту не потребовалась.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае, в 1,5 километра от хутора Шести обнаружены обломки вертолета Ми-2. В результате падения произошло возгорание травы на площади 2 га. Открытое горение уже ликвидировали. В ГУ МЧС по региону уточнили, что при крушении никто не пострадал.