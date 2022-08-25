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56 минут назад

Пилот упавшего в Ставрополье вертолета найден живым

Пилот упавшего в Ставрополье вертолета Ми-2 найден живым. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Предгорного муниципального округа Ставропольского края.

Пилот упавшего в Ставрополье вертолета найден живым
Фото: ТАССТАСС

«Один пилот обнаружен, с ним все хорошо», - сказал источник.

Он также добавил, что госпитализация пилоту не потребовалась.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае, в 1,5 километра от хутора Шести обнаружены обломки вертолета Ми-2. В результате падения произошло возгорание травы на площади 2 га. Открытое горение уже ликвидировали. В ГУ МЧС по региону уточнили, что при крушении никто не пострадал.

По словам местных властей, авария произошла из-за непогоды, вертолет загорелся при приземлении. На месте работает транспортная прокуратура, проводится проверка, устанавливается владелец воздушного судна.

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