Массовая драка с перестрелкой произошла в российском отеле

Массовая драка со стрельбой произошла в Лермонтове Ставропольского края. Как сообщает Telegram-канал Kub Mash, конфликт между двумя отдыхающими и их товарищами случился в отеле «Экватор».
Сперва между мужчинами завязалась словесная перепалка, которая продолжилась дракой и стрельбой. На место прибыли сотрудники полиции, однако даже им было сложно разнять участников конфликта.
В результате у мужчин изъяли три травматических пистолета, охолощенный автомат Калашникова и нож. Трое человек получили травмы разной степени тяжести, еще шестерых доставили в больницу.
Напомним, что накануне четыре человека получили ранения на свадьбе в селе Эркен-Шахар Карачаево-Черкесии. Во время празднования один из гостей в порыве радости решил выстрелить из охотничьего ружья «ИЖ-27М». В результате дробь срикошетила и попала в четверых человек — трех женщин и одного мужчину.