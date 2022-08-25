Массовая драка с перестрелкой произошла в российском отеле

Массовая драка со стрельбой произошла в Лермонтове Ставропольского края. Как сообщает Telegram-канал Kub Mash, конфликт между двумя отдыхающими и их товарищами случился в отеле «Экватор».

Сперва между мужчинами завязалась словесная перепалка, которая продолжилась дракой и стрельбой. На место прибыли сотрудники полиции, однако даже им было сложно разнять участников конфликта.

В результате у мужчин изъяли три травматических пистолета, охолощенный автомат Калашникова и нож. Трое человек получили травмы разной степени тяжести, еще шестерых доставили в больницу.