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20 минут назад

Ожесточенная драка россиян с полицейскими на популярном курорте попала на видео

Lenta.ruиещё 3

В гостинице «Экватор» в селе Лермонтово Краснодарского края в массовый конфликт оказались втянуты около 30 отдыхающих. Момент драки на популярном курорте попал на видео, ролик опубликовал Telegram-канал SHOT.

На кадрах, которые сделали очевидцы с верхних этажей «Экватора», видно, как во внутреннем дворике гостиницы ожесточенно дерутся несколько мужчин: они кидаются мебелью, наносят друг другу удары руками, черенками лопат и швабр. Потасовку пытались остановить полицейские, однако в итоге они тоже оказались втянуты в конфликт.

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На следующих кадрах видна обстановка в кубанской гостинице после урегулирования драки: несколько мужчин лежат на полу с кровоточащими ранами, другие на повышенных тонах выясняют отношения с полицейскими, используя в речи нецензурные слова. Отмечается, что в результате конфликта пострадали пятеро россиян, у двоих из них огнестрельные ранения.

В «Газете.Ru» сообщили, что трое мужчин были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести. У участников драки изъяли три травматических пистолета, нож и охолощенный автомат Калашникова.

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