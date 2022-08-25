Ожесточенная драка россиян с полицейскими на популярном курорте попала на видео

В гостинице «Экватор» в селе Лермонтово Краснодарского края в массовый конфликт оказались втянуты около 30 отдыхающих. Момент драки на популярном курорте попал на видео, ролик опубликовал Telegram-канал SHOT.

На кадрах, которые сделали очевидцы с верхних этажей «Экватора», видно, как во внутреннем дворике гостиницы ожесточенно дерутся несколько мужчин: они кидаются мебелью, наносят друг другу удары руками, черенками лопат и швабр. Потасовку пытались остановить полицейские, однако в итоге они тоже оказались втянуты в конфликт.

На следующих кадрах видна обстановка в кубанской гостинице после урегулирования драки: несколько мужчин лежат на полу с кровоточащими ранами, другие на повышенных тонах выясняют отношения с полицейскими, используя в речи нецензурные слова. Отмечается, что в результате конфликта пострадали пятеро россиян, у двоих из них огнестрельные ранения.