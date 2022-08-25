В Москве произошел массовый конфликт со стрельбой

Полиция задержала более десяти человек, участвовавших в стрельбе на севере Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как отметили в ГУ МВД по Москве, все участники инцидента задержаны, специалисты расследуют обстоятельства случившегося.
В сообщении уточняется, что на 2-й Магистральной улице две группы людей в ходе конфликта начали драку и открыли стрельбу. Один человек получил ранения.
Ранее поступала информация, что в инциденте приняли участие около 50 человек.