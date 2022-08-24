В Ставропольском крае разбился вертолет Ми-2

В Ставропольском крае потерпел крушение вертолет Ми-2. Количество пострадавших неизвестно. Об этом пишет РЕН ТВ.
Отмечается, что инцидент произошел в районе хутора Шести в Подгорном районе.
После катастрофы вертолет загорелся, огонь перешел на сухую траву. Площадь возгорания составила два гектара.
По данным телеканала, разбившееся воздушное судно принадлежало местному фермеру Сергею Роеву.
При аналогичной катастрофе, происшедшей ранее, пилот остался жив, его госпитализировали в ближайшую больницу.