В Ставропольском крае разбился вертолет Ми-2

В Ставропольском крае потерпел крушение вертолет Ми-2. Количество пострадавших неизвестно. Об этом пишет РЕН ТВ.

Фото: Фото с места крушения. ТК 112 Фото с места крушения. ТК 112

Отмечается, что инцидент произошел в районе хутора Шести в Подгорном районе.

После катастрофы вертолет загорелся, огонь перешел на сухую траву. Площадь возгорания составила два гектара.

По данным телеканала, разбившееся воздушное судно принадлежало местному фермеру Сергею Роеву.