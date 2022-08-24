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1 час назад

В Ставропольском крае разбился вертолет Ми-2

Илья Родин

В Ставропольском крае потерпел крушение вертолет Ми-2. Количество пострадавших неизвестно. Об этом пишет РЕН ТВ.

В Ставропольском крае разбился вертолет Ми-2
Фото: Фото с места крушения. ТК 112Фото с места крушения. ТК 112

Отмечается, что инцидент произошел в районе хутора Шести в Подгорном районе.

«Секунд 40 и хлопок»: крушение вертолета Росгвардии

После катастрофы вертолет загорелся, огонь перешел на сухую траву. Площадь возгорания составила два гектара.

По данным телеканала, разбившееся воздушное судно принадлежало местному фермеру Сергею Роеву.

При аналогичной катастрофе, происшедшей ранее, пилот остался жив, его госпитализировали в ближайшую больницу.

Происшествия,Росгвардия,
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