В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+31° в 
USD 60.00EUR 59.51
Войти в почту
16 минут назад

Чеченского блогера избили в Дагестане за неправильную парковку

Елена Прошина

В Махачкале избили чеченского ММА-блогера Асхаба Тамаева. Конфликт произошел из-за неправильной парковки. Об этом сообщает Telegram-канале Mash gor.

По словам очевидцев, Тамаев неправильно припарковал свою машину, чем разозлил одного из местных жителей. Он дождался блогера и начал конфликт. В какой-то момент разборок недовольный мужчина ударил Асхабова в лицо, разбив ему нос.

На фотографии, которую опубликовал Mash, блогер предстал с окровавленным лицом. Разводы крови также можно увидеть на его голубой рубашке. При этом Асхабов на снимке стоял с улыбкой на лице и большими пальцами обеих рук показывал «класс».

По данным «РЕН ТВ», блогер написал заявление в полицию с просьбой прекратить разбирательство по факту этого инцидента. Асхабов обратился к медикам, серьезных повреждений у него не обнаружили.

Происшествия,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители