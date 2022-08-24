Чеченского блогера избили в Дагестане за неправильную парковку

В Махачкале избили чеченского ММА-блогера Асхаба Тамаева. Конфликт произошел из-за неправильной парковки. Об этом сообщает Telegram-канале Mash gor.

По словам очевидцев, Тамаев неправильно припарковал свою машину, чем разозлил одного из местных жителей. Он дождался блогера и начал конфликт. В какой-то момент разборок недовольный мужчина ударил Асхабова в лицо, разбив ему нос.

На фотографии, которую опубликовал Mash, блогер предстал с окровавленным лицом. Разводы крови также можно увидеть на его голубой рубашке. При этом Асхабов на снимке стоял с улыбкой на лице и большими пальцами обеих рук показывал «класс».