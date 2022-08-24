Обвиняемая в убийстве журналистки Дарьи Дугиной Наталья Вовк представлялась другим именем и пользовалась казахским паспортом. Также она арендовала гараж в четырех километрах от квартиры убитой. Об этом сообщает telegram-канал 112.

«Женщина позвонила сразу после публикации объявления, почти в полночь, представилась Юлией, и сказала, что хочет срочно арендовать помещение. При встрече Вовк предоставила казахстанский паспорт, объяснила, что гараж требуется ее дяде», — сообщает telegram-канал со ссылкой на владельца гаража.

По его словам, женщина не заезжала в гараж и скорее всего не хранила там вещи. Гараж находится в четырех километрах от квартиры Дарьи Дугиной.