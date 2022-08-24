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1 час назад

СМИ: убийца Дугиной использовала фальшивый паспорт

Ura.Ru

Обвиняемая в убийстве журналистки Дарьи Дугиной Наталья Вовк представлялась другим именем и пользовалась казахским паспортом. Также она арендовала гараж в четырех километрах от квартиры убитой. Об этом сообщает telegram-канал 112.

«Женщина позвонила сразу после публикации объявления, почти в полночь, представилась Юлией, и сказала, что хочет срочно арендовать помещение. При встрече Вовк предоставила казахстанский паспорт, объяснила, что гараж требуется ее дяде», — сообщает telegram-канал со ссылкой на владельца гаража.

По его словам, женщина не заезжала в гараж и скорее всего не хранила там вещи. Гараж находится в четырех километрах от квартиры Дарьи Дугиной.

Соседи рассказали о жизни Вовк в Мариуполе

Журналистка и дочь философа Александра Дугина Дарья Дугина погибла 20 августа при взрыве автомобиля. ФСБ России назвали происшествие запланированным убийством и отметили, что его заказали украинские спецслужбы. Исполнителем убийства ведомство назвало гражданку Украины Наталью Вовк. После совершения преступления она скрылась в Эстонии.

Происшествия,Видео,Наталья Вовк,Александр Дугин,ФСБ,
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